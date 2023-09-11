وزير خارجية بريطانيا يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية لبحث "حل الدولتين"

يزور وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ومن المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال زيارته للضفة الغربية.

وسيدعو كليفرلي خلال زيارته إلى تجديد الحوار بشأن حل الدولتين والالتزام بمعالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي بما في ذلك التهديدات من إيران، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي كلمة يلقيها في مؤتمر دولي للأمن يوم الثلاثاء، سيناقش كليفرلي التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فضلا عن أهمية حل الدولتين.

وأفاد بيان بأن كليفرلي سيتهم إيران "بتمكين الإرهاب" من خلال دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

وقال كليفرلي في تصريحات قبل الزيارة "المملكة المتحدة وإسرائيل تعملان معا بشكل وثيق للحفاظ على سلامة شعوبنا". وتعهد "بتجديد شراكتنا الأمنية الوثيقة في مواجهة التهديدات غير المقبولة من النظام الإيراني".

كما سيجري الوزير البريطاني محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ويحضر عرضاً لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية".

وخلال زيارته للأراضي الفلسطينية، سيزور كليفرلي مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية حيث سيلتقي مع اللاجئين الفلسطينيين.