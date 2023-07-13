تقرير: عدد سكان سوريا 22,5 مليون نسمة في 2020

كشف تقرير أن عدد سكان سوريا بلغ 22 مليونا و500 ألف نسمة في عام 2020، حيث سلط الضوء على الواقع الديموغرافي والانعكاسات الاقتصادية للحرب على السكان واتجاهاتهم المستقبلية، وفقاً لوكالة "سانا" السورية الرسمية.

جاء ذلك خلال عرض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية للأسرة والسكان الأربعاء، تقرير حالة سكان سوريا لعام 2020 بعنوان "العودة والاستقرار.. حلب نموذجا".

وتطرق التقرير إلى وضعية سكان سوريا من خلال 5 فصول، سلطت الضوء على الواقع الديمغرافي وديناميكية السكان والصحة العامة والصحة الإنجابية والانعكاسات الاقتصادية للحرب على حالة السكان والواقع الاجتماعي، فضلا عن الاتجاهات المستقبلية للسكان في سوريا.

وكشفت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، سمر السباعي، من خلال التقرير، أن عدد سكان مدينة حلب بلغ 4 ملايين و100 ألف نسمة مع تراجع معدل نمو السكان ومعدل الخصوبة الكلية، مشيرة إلى الخصائص الرئيسية لقوة العمل ومعدلات البطالة وآثار الحرب الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن عرض اتجاهات المهجرين للعودة والاستقرار في سوريا.

وعرضت المسؤولة أيضا توصيات التقرير في المجالات الديمغرافية والصحية والصحة الإنجابية والتحديات التي واجهت التطور السكاني في سوريا قبل الحرب وبعدها.

وقدم عدد من الحضور مداخلات طالبوا فيها بإيجاد قاعدة بيانات ومنصة حقيقية تساعد الحكومة في اتخاذ قراراتها وإعادة تفعيل المرصد الحضري في مجلس مدينة حلب، فضلا عن العمل على الحد من هجرة الشباب والكفاءات العلمية، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وإيجاد نظام إحصائي جديد.