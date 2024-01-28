المغرب يحتفي بمرور 20 عاما على هيئة "الإنصاف والمصالحة"

باعتبارها "محطة فريدة" في المسار الحقوقي بالمغرب، اختار المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، الاحتفاء بالذكرى 20 لإحداث هيئة "الإنصاف والمصالحة"، طيلة السنة الجارية، والوقوف عند خصوصية هذه التجربة وأثرها في تضميد جراح الماضي.

وهيئة "الإنصاف والمصالحة"، أول هيئة للعدالة الانتقالية تُشكل في العالم العربي (2004)، أنشأها العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد سنوات قليلة من جلوسه على العرش، للتحقيق في خروقات حقوق الإنسان ما بين 1956 (تاريخ استقلال المغرب) و1999 (تاريخ وفاة الملك الحسن الثاني).

وقامت الدولة المغربية بجبر الضرر للآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال تلك الفترة وتعويضهم ماديا.

وانطلقت فعاليات هذا الاحتفاء، الجمعة، بمعرض لصور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها.

وقال المجلس في بلاغ، إنه "سيسلط الضوء على أثر هذه التجربة على عملية ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون بالمغرب، فضلاً عن إبراز التزام المملكة المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان".