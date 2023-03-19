إصابة إسرائيليين بجراح جرّاء إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس

أصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين، بجراح متفاوتة، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني على حاجز حوارة العسكري الواقع في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجراح، أحدهم بحالة حرجة، بعد أن أقدم فلسطيني على إطلاق النار عليهم، بحسب ما أفادت به "إذاعة الجيش" العبرية.