مصدر: استئناف محادثات الوساطة بين إسرائيل وحماس خلال أيام

قال مصدر مسؤول مطلع، يوم السبت، إنه من المقرر أن تستأنف خلال أيام مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته نظرًا لحساسية الموضوع، قوله، إن قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" مع كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.

وتابع المصدر: "في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر، وبمشاركة أمريكية نشطة".