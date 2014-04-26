البدوي لـ"إرم": نسعى لتشكيل الحكومة المقبلة

أكد الدكتور السيد البدوي، عقب فوزه للمرة الثانية برئاسة "الوفد" المصري، على أن حزبه "يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية، وسيسعى إلى الحصول على الأغلبية في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا إلى أن "الوفد يعتبر أكبر الأحزاب على الساحة السياسية في مصر، وقادر على ذلك بعطاء كل أبنائه".

وقال البدوي في تصريح لـ"إرم": "نستعد أيضا لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث ننسق حاليا لدعم السيسي الذي استقر الحزب على تأييده ودعمه من خلال فتح مقار الحزب وتنظيم الندوات والمؤتمرات الجماهيرية في مختلف المحافظات"، مضيفا: "أمامنا أيضا استحقاق آخر، يتمثل في الانتخابات المحلية".

وتابع: "من اليوم يستعد الوفد لهذه الاستحقاقات الديمقراطية ومهمتنا المقبلة تتمثل في أن نكون عند حسن ظن المصريين في بناء مصر الكبرى التي يستحقها الوفد ويستحقها المصريون والوفديون بثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم".

وحول انتخابات الحزب التي انتصر فيها، قال البدوي: "تربطني علاقة صداقة طيبة بفؤاد بدراوي، ليس هناك فائز ومهزوم بين الأخوة والأصدقاء" .

وأشار إلى أن "الفائز الحقيقي في الانتخابات هو حزب الوفد، الذي تجلى بأبهى صوره بحضور أعضائه من مختلف أنحاء مصر إلى القاهرة حرصا منهم على الإدلاء بأصواتهم"، مؤكدا على أن "الوفديين سيظلون يدا واحدة على طريق الوطنية المصرية".

وقال إن "الانتخابات على رئاسة الوفد كانت موقفا مؤقتا وعابرا، بعد الانتخابات عاد أعضاء الحزب جميعا على قلب رجل واحد، وسنتفرغ للنهوض بمصر وإعادة بنائها".

ووجه البدوي الشكر إلى كل الوفديين الذين منحوه ثقتهم، وإلى أولئك الذين لم يصوتوا له أيضا، مشددا عل أن "الوفديين سيظلون أسرة واحدة مهما حدث".

يذكر أن فؤاد بدراوي -الذي خاض منافسة ضد البدوي- أعلن عن استقالته من منصبه كسكرتير عام للحزب، رافضا الحديث حول تداعيات الانتخابات.