استشهاد 3 فلسطينيين بعد اقتحام قوات إسرائيلية مخيم جنين

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم جنين في وقت سابق وسط اشتباكات عنيفة مع فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين، على الأقل، برصاص إسرائيلي، خلال اقتحام مخيم جنين، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل الفلسطينيين الأربعة.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال أنه "تمت تصفية 3 مسلحين، بينهم منفذ عملية حوارة التي قتل فيها مستوطنين اثنين قبل أيام".

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدداً من الإصابات وصلت إلى مستشفيات جنين، مشيرة إلى وجود بعض الإصابات الخطيرة، في القدم والصدر.