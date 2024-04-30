باستهداف محور "نتساريم".. هل عادت حماس إلى خطة الهجمات المباغتة؟

ويفصل الجيش الإسرائيلي منذ أشهر غزة وشمالها عن وسط وجنوب القطاع بمحور أمني يبدأ من منطقة الحدود الشرقية لغزة ويمر بمنطقة نتساريم، ويمتد حتى شارع الرشيد الواقع على البحر الأبيض المتوسط غرباً.

وحسب تقارير عبرية، فإن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا فيما أصيب 11 آخرون، في عملية نفذتها عناصر من حماس بأهم موقع عسكري للجيش الإسرائيلي بمحور نتساريم جنوب غزة، فيما قصفت فصائل مسلحة الموقع العسكري بصواريخ محلية الصنع.

استراتيجية متجددة

ويرى المختص بالشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، "أن العملية العسكرية لحماس بمحور نتساريم تمثل مؤشراً على عودة الحركة لاستراتيجيتها السابقة بالمواجهة مع إسرائيل، تتعلق بشكل رئيس بتنفيذ عمليات مباغتة لمواقع الجيش الإسرائيلي بالقطاع".

وأوضح الشرقاوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حماس باستهدافها لأكثر المواقع العسكرية تحصيناً بالنسبة للجيش الإسرائيلي بغزة، تبعث رسالة للقادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل أن بقاء جنودهم في غزة سيكلفهم الكثير".

وأشار إلى أن "الجناح المسلح لحماس يؤكد باستهدافه لمحور نتساريم على استعداده للعودة للقتال بالوسائل التقليدية القديمة، ما يعني أن الحرب لم تفقد الحركة قدراتها العسكرية، وأنها يمكن أن تبني تلك القدرات مجدداً".

وأضاف: "مثل هذه الاستراتيجية تنذر بمواجهة مفتوحة بين حماس وإسرائيل، كما أنها ستعرض الأخيرة لخسائر بشرية وعسكرية كبيرة، وقد يجبرها على إعادة التفكير ببقاء قواتها داخل القطاع، إضافة لتغيير الخطط المتعلقة بالقضاء على القوة المسلحة لحماس".

ووفق الخبير العسكري، فإن "توقيت الهجوم والذي يسبق بدء المفاوضات بشأن التهدئة بين الجانبين، يؤكد أن حماس تضغط من أجل إجبار إسرائيل على سحب جيشها من غزة، وتشير إلى أن الحركة مستعدة لجميع السيناريوهات".

وبين الشرقاوي، "أن العملية ستزيد من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل سحب الجيش الإسرائيلي من غزة، وأن المفاوضات ستتضمن اتفاقاً على انسحاب تدريجي للجيش، وهو ما تريده حماس وجناحها المسلح"، حسب تعبيره.