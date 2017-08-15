“الجنائية الدولية” تصدر مذكرة توقيف بحق ضابط في جيش حفتر

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرًا باعتقال الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي، آمر دوريات الصاعقة في الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، بتهم القتل وارتكاب جريمة حرب في سياق النزاع المسلح في ليبيا.

وقالت محكمة الجنايات الدولية إن أمر الاعتقال “يأتي بعد تلقيها معلومات تفيد بأن الورفلي مسؤول بشكل مباشر وأمر بارتكاب جريمة القتل كجريمة حرب في سياق سبعة حوادث شملت 33 شخصًا، وقعت بأوقات مختلفة في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا”.

وبينت المحكمة أن القضية “أحيلت إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق قراره 1970 المؤرخ بـ26 فبراير/شباط 2011، وفي 3 مارس/آذار 2011”.