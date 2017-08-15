المتحدث باسم الصدر يكشف لـ”إرم نيوز” حقيقة زيارة مقتدى إلى مصر

نفى المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري ،صلاح العبيدي، الأنباء التي تحدث عن زيارة قريبة لزعيم التيار مقتدى الصدر إلى مصر بعد عودته من الإمارات.

وقال العبيدي ،في تصريح لـ “إرم نيوز”، إن “الأنباء التي تحدثت عن زيارة الصدر إلى مصر غير صحيحة لغاية الآن، وهي شائعات تداولتها بعض وسائل الإعلام”.

وبشأن زيارة الصدر الأخيرة إلى الإمارات قال العبيدي:” إنها تأتي لإزالة تراكمات الخلافات من الحكومات السابقة وبناء علاقات جديدة مع المحيط العربي، ودعم دبلوماسي لحكومة العبادي”.

يأتي ذلك ردًا على الأنباء التي تداولتها بعض التقارير ،نقلًا مصدر في المكتب الإعلامي للصدر، وأفادت بأنه سيتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية، بعد اختتام زيارته إلى دولة الإمارات.

وأشارت تقارير إعلامية إلى مساعٍ يبذلها الصدر عبر زياراته للدول العربية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بضوء أخضر من المرجع الشيعي علي السيستاني ؛للبدء بخطوات حل “الحشد الشعبي”، وإبقاء بعض الفصائل المنضبطة، خاصة عقب تصريحات الصدر بعد عودته من زيارة السعودية، وحديثه بشكل مباشر عن ضرورة حل المليشيات”.

واعتبرت وسائل إعلام مقرّبة من إيران أن زيارة الصدر إلى الإمارات تعني موافقته على مشروع حل “الحشد الشعبي”.

كما مثلت زيارات الزعيم الشيعي الأخيرة مفاجأة لبعض الأوساط السياسية في العراق وإيران ،وشكلت مصدر قلق لاعتبارها خروجًا عن خط ولاية الفقية العام التي من المفترض أن تتمسك بها القوى الشعية كافة في العراق.

وانتقدت النائبة في البرلمان العراقي ،المقربة من المالكي، حنان الفتلاوي زيارات الصدر إلى الدول العربية في الوقت الحالي ودعت إلى قطع العلاقات معها.