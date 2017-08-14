مصدر عسكري عراقي: مشاركة القوات الأمريكية في تحرير تلعفر حتمية

أكد ضابط عراقي، اليوم الإثنين، أن مشاركة القوات الأمريكية في معركة تحرير مدينة تلعفر، غرب مدينة الموصل، حتمية، مضيفًا أن أغلب القوات المقرر مشاركتها في معركة تحرير تلعفر تحتشد الآن على تخوم القضاء، منتظرة الضوء الأخضر للهجوم على مواقع تنظيم داعش“.

وقال الرائد إلياس عبد اللطيف الخالدي، الضابط في الجيش العراقي: إن”القوات الأمريكية المؤلفة من قوات الإسناد المدفعي والمستشارين العسكريين، متواجدة في قواعد عسكرية خاصة بها قرب قضاء تلعفر، ومشاركتها حتمية في هذه المعركة”.

وأوضح الخالدي أن”قوات جهاز مكافحة الإرهاب ستشارك بمعركة تحرير القضاء”.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان: إن”الجهاز يتوقع أن تكون هناك حرب شوارع، لوجود أزقة وأحياء عديدة داخل قضاء تلعفر”.

وأشار إلى أن”المعركة ستكون صعبة لكنها ليست بصعوبة معركة تحرير الجانب الغربي لمدينة الموصل”.

وتستعد القوات العراقية منذ انتهاء معركة الموصل في 10 يوليو/تموز الماضي، لشن الهجوم على تلعفر، ولم يتضح بعد موعد بدء الحملة العسكرية.

والمنطقة المستهدفة هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر (مركز قضاء تلعفر) وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلًا عن 47 قرية.