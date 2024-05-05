أمريكا.. اعتقالات جديدة تطال الطلبة المؤيدين لفلسطين

اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة 25 على الأقل من الطلبة المحتجين دعمًا للفلسطينيين، وأزالت مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا، وفق بيان للجامعة.

واستعدّت جامعات أمريكية أخرى لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات خلال حفلات التخرج، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وشهدت جامعة فرجينيا في شارلوتسفيل مجددًا توترًا رغم أن الاحتجاجات اتسمت بالسلمية إلى حد كبير حتى صباح أمس السبت. وشوهد ضباط شرطة يرتدون زيَّ وعتاد مكافحة الشغب في مقطع مصور وهم يدخلون مخيمًا للمتظاهرين، ويقيدون بعض المتظاهرين ويستخدمون ما بدا أنه رذاذ كيميائي.

ويحتشد طلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو يقيمون خيامًا في عشرات الجامعات للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة ولمطالبة الرئيس جو بايدن، الذي يدعم إسرائيل، ببذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء هناك. كما يطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية، مثل: شركات توريد الأسلحة.