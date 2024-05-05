أمريكا.. اعتقالات جديدة تطال الطلبة المؤيدين لفلسطين
اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة 25 على الأقل من الطلبة المحتجين دعمًا للفلسطينيين، وأزالت مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا، وفق بيان للجامعة.
واستعدّت جامعات أمريكية أخرى لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات خلال حفلات التخرج، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وشهدت جامعة فرجينيا في شارلوتسفيل مجددًا توترًا رغم أن الاحتجاجات اتسمت بالسلمية إلى حد كبير حتى صباح أمس السبت. وشوهد ضباط شرطة يرتدون زيَّ وعتاد مكافحة الشغب في مقطع مصور وهم يدخلون مخيمًا للمتظاهرين، ويقيدون بعض المتظاهرين ويستخدمون ما بدا أنه رذاذ كيميائي.
ويحتشد طلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو يقيمون خيامًا في عشرات الجامعات للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة ولمطالبة الرئيس جو بايدن، الذي يدعم إسرائيل، ببذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء هناك. كما يطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية، مثل: شركات توريد الأسلحة.
وقالت جامعة فرجينيا في بيان صحفي، إن المحتجين خالفوا عددًا من سياساتها من خلال نصبهم لخيام مساء يوم الجمعة واستخدامهم لمكبرات صوت.
وأشار جيم ريان رئيس الجامعة في رسالة إلى أن المسؤولين علموا أن "أفرادًا لا صلة لهم بالجامعة" ممن شكلوا "بعض المخاوف على السلامة" انضموا للمحتجين في الحرم الجامعي.
ولم يتضح عدد طلبة جامعة فرجينيا من بين من جرى اعتقالهم.
ونددت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مخيم جامعة فرجينيا للاعتصام من أجل غزة" بقرار الجامعة استدعاء الشرطة في منشور على إنستغرام.
وقالت شرطة شيكاغو على منصة "إكس" إن العشرات اعتقلوا بتهمة التعدي الجنائي على الأملاك خارج معهد الفن في مظاهرة أمس السبت بعد أن استدعى المعهدُ الشرطة لفض المحتجين الذين قال إنهم يشغلون حرمه بشكل غير قانوني.
ولم تتطور المواجهات إلى تنفيذ اعتقالات في جامعات أخرى. وقاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين في آن أربور بداية احتفال التخرج في جامعة ميشيجان.
واستدعى العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، الشرطة لاحتواء الاحتجاجات.
واعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من 2000 متظاهر من جامعات في جميع أنحاء البلاد.
وجامعة ميشيغان واحدة من جامعات عديدة غيَّرت بروتوكولاتها الأمنية لحفلات التخرج.