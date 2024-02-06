مختصون: زيارة أردوغان للقاهرة تشكل انطلاقة جديدة لعلاقات مصر وتركيا

تتجه مصر وتركيا نحو التقارب بعد فترة طويلة من العلاقات المتوترة، وتجلّى تحسن العلاقات من خلال الزيارة المُرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتتزامن الزيارة، المقررة في الـ14 من شباط/فبراير الجاري، وهي الأولى منذ 11 عامًا، مع الإعلان عن موافقة أنقرة على تزويد القاهرة بطائراتها المسيرة.

ويرى الخبراء أن "زيارة أردوغان إلى القاهرة تُشكّل نقطة تحول في العلاقات المصرية التركية"، وتأتي في توقيت بالغ الخطورة، متوقعين أن تُركز المباحثات على ملفات رئيسة، تشمل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وملف غاز شرق المتوسط، والأزمة الليبية.

علامة فارقة

يرى أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، أن "زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى القاهرة تُعدّ علامة فارقة في مسار العلاقات المصرية التركية"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة تُؤكّد أنّ العلاقات المصرية التركية تسير في الاتجاه الصحيح، وباتت تسير نحو آفاق أرحب".

وأشار، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن موافقة تركيا على تزويد مصر بطائرات مسيّرة قتالية تُعدّ دليلًا قاطعًا على وحدة الأهداف الاستراتيجية بين البلدين في العديد من القضايا، بالإضافة إلى تأسيس مرحلة جديدة من الشراكات على المستويين السياسي والاقتصادي.