نائب أردني يطلب كشفا حكوميا بجميع حالات الفساد

أقدم نائب أردني على خطوة محرجة وغير مسبوقة في تاريخ الأردن، طالب فيها الحكومة بتزويده بكشف إجمالي لجميع حالات الفساد.

النائب معتز أبو رمان وجه سؤالاً لحكومة الدكتور عبد الله النسور، طلب فيه تزويده بـ "كشف مختصر للمخالفات المالية والإدارية ذات الأثر المالي التي لم تتم معالجتها لغاية تاريخه, والتي لم تحول إلى النائب العام، و تشمل العطاءات الحكومية، والمصاريف غير المبررة التي تخالف الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، مشتملاً على قيمة المخالفة/ الوزارة أو الدائرة المعنية/ توضيح السبب/ تاريخ المخالفة, وذلك للسنوات الخمس الأخيرة، ولجميع دوائر ومؤسسات الدولة".

يأتي تقديم هذا السؤال في أعقاب كشف حالات فساد متلاحقة من قبل نواب ووسائل إعلام، آخرها ما تعلق برئيس سلطة إقليم العقبة كامل محادين، ووزير الأوقاف هايل داود.