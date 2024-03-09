1000 جندي "لحماية الميناء الجديد".. هل يصل الجيش الأمريكي إلى غزة؟ 

الإعلان عن نشر القوة الأمريكية ضمن عملية إنشاء الميناء، أثارت تساؤلات حول إمكان حضور الجيش الأمريكي بجنوده وعتاده في سواحل غزة، كما أثار تساؤلات حول القرار الأمريكي الذي جاء على شكل تصريحات لمسؤولين أمريكيين، قبل أن يعلنه الرئيس الأمريكي رسمياً في خطاب "حالة الاتحاد".

تساؤلات تتعلق بالدرجة الأولى بخلفيات القرار، وكذلك بطريقة اتخاذه، فالولايات المتحدة لم تستشر أي سلطة فلسطينية، كما أنها لم تستشر إسرائيل، في خطوة كتلك، كما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

"حامية" الميناء

ما زالت المعلومات الرئيسة عن الميناء الأمريكي الجديد شحيحة، إذ إن أياً من المسؤولين الأمريكيين لم يتحدث عن مكان إشادته، وإلى متى سيبقى؟ ومن الجهة التي ستديره؟ ويبدو أن ثمة نوعاً من التضارب في التصريحات بشأنه.

بايدن لم يشر في خطابه إلى القوة التي ستتولى "حماية" الميناء، سواء أثناء إنشائه، أم بعد تجهيزه، وحين سئل عن ذلك بعد الخطاب، قال إن "إسرائيل ستضمن أمن الميناء"، وهو ما لم يعلق عليه أي مسؤول إسرائيلي، حتى الآن، حسبما أشار موقع i24NEWS الإسرائيلي (بالعربية).

وحسب الموقع فإن مسؤولين أمريكيين كباراً أوضحوا أن "أفراد الجيش الأمريكي سيعملون في السفن على طول الشاطئ، حتى لو لم ترسو".

بينما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي - لم تسمه - "نحن لا ننتظر الإسرائيليين. هذه لحظة (لإظهار) القيادة الأمريكية".