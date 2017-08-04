مسلحون يقتلون ضابطًا ويختطفون آخر ومرافقه جنوب الموصل‎

لقي ضابط عراقي مصرعه، فيما تم خطف زميل له ومرافق ثالث في كمين نصبه مسلحون، اليوم الجمعة، في منطقة محررة جنوب الموصل.

وقال الملازم في الشرطة المحلية، إياد فتحي العسلي إن “مسلحين مجهولين – يرجح أنهم من تنظيم داعش الإرهابي – نصبوا كمينًا لسيارة تقل أشخاصًا قرب قرية نجمة ضمن ناحية القيارة (60 كلم جنوب الموصل)”.

وأضاف: “تم العثور على السيارة المستهدفة وعليها آثار رصاص، وجثة لضابط برتبة مقدم يعمل في جهاز الأمن الوطني (المخابرات العسكرية)، فيما فقد ضابط آخر برتبة ملازم ومرافق ثالث كان معهما”.

ولم يتم الإعلان عن الهجوم من قبل قيادة الجيش العراقي حتى ظهر اليوم، كما لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأعلنت الحكومة العراقية، في 10 يوليو/ تموز المنصرم، تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش ، بعد نحو 9 أشهر من المعارك، لكن القوات الحكومية ما زالت تواجه جيوبًا للتنظيم في المدينة.‎