إسرائيل تخطط لبناء جدار عازل تحت الأرض على الحدود مع سيناء‎

تخطط إسرائيل لبناء جدار عازل أسفل الأرض على الحدود الجنوبية مع مصر، بحسب تقرير نشرته اليوم الجمعة، صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقالت الصحيفة إن “الخطة تأتي كإجراء احترازي لإبعاد تهديدات تنظيم داعش الذي يخطط للتسلل عبر الأنفاق من خلال صحراء سيناء”.

ولم يسبق لتنظيم داعش أن نفذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية لا في إسرائيل ولا خارجها.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع استكمال الجدار خلال عام ونصف العام بتكلفة تصل إلى 3.4 مليار شيكل ( قرابة 980 مليون دولار).

وأضافت أنه “تمت المصادقة في المرحلة الأولى على كيلومتر واحد فقط، بما يساعد الجيش الإسرائيلي على تحديد أي أنفاق يتم حفرها في سيناء، ومع استمرار البناء فإن الجدار سيمتد ليصل ثلاثة كيلومترات”.

ونقلت الصحيفة عن “عومر غادي ياكروني”، رئيس مجلس إقليمي أشكول (المحاذي لقطاع غزة) القول إن: “الجدار هو إجراء وقائي جديد مطلوب لتوفير الأمن للسكان الإسرائيليين في المنطقة”.

وطبقًا للصحيفة فإن الجدار الجديد يشابه الجدار الذي شرعت إسرائيل بإقامته العام الماضي حول قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت العام الماضي الشروع بإقامة جدار عازل فوق وتحت الأرض على حدودها مع قطاع غزة بهدف الكشف عن أنفاق.