المعارضة السورية تتهم النظام بخرق الهدنة في ريف حمص

اتهمت المعارضة السورية المسلحة في محافظة حمص وسط البلاد، قوات النظام، بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية.

وقال مصدر مسؤول في المعارضة، إن “قوات النظام خرقت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد حوالي 10 ساعات من توقيعه”.

وأوضحت أن “قوات النظام المتمركزة في قرية جبورين الموالية للنظام، قصفت قرية أم شرشوح الواقعة تحت سيطرة الثوار برشاشات الشيلكا من عيار 23”.

وتوصلت القوات الحكومية وفصائل المعارضة، أمس الخميس، لوقف إطلاق النار في ريف حمص وحماة بضمانة روسية، حيث يمتد الاتفاق من حدود قرية “دير فول” في ريف حمص الشمالي، إلى قرية “طلف” بريف حماة الجنوبي، وتشمل 3 مدن رئيسة وهي “تلبيسة والرستن والحولة” إضافة إلى القرى التابعة لها.