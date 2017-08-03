مقتدى الصدر يدعو لمظاهرات حاشدة ضد قانون الانتخابات

دعا المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، أنصاره للخروج في مظاهرات “حاشدة”، غدا الجمعة، في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، احتجاجا على مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية، الذي قال إنه “يتماشى مع مصالح السياسيين الضارة بمصالح الشعب”.

وقال الصدر، في بيان كتبه بخط يده: إن “العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت من الشعب مائلا للسكوت عمّا يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم، والذين هم راغبون بمفوضية وقانون لانتخابات المحليات يراعي مصالحهم النتنة والتي هي ضارة كل الضرر بمصالح الشعب”.

وطالب بـ”تظاهرة حاشدة يوم غد في ساحة التحرير (وسط بغداد) وفي المحافظات، محذراً من أن “تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب، وإلا ستكون رصاصة الرحمة في جسد الإصلاح”.

ويتزعم مقتدى الصدر، التيار الصدري الذي يشغل 34 مقعدًا في البرلمان (من أصل 328)، فضلًا عن فصيل جناح مسلح يحمل اسم “سرايا السلام” وهو واحد من فصائل “الحشد الشعبي” الشيعي الذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم “داعش”.

وبدأ البرلمان العراقي، أمس الأول الثلاثاء، عملية تصويت على بنود مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وانتهى من إقرار 21 مادة على أن يستكمل التصويت خلال الجلسات المقبلة، وسط دعوات لتأجيل تلك الانتخابات.

ويقول التيار الصدري إن مشروع القانون يرسخ هيمنة الكتل الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة والأفراد، ويحول دون وصولهم إلى المجالس المحلية.

ويحظى الصدر بشعبية كبيرة في المناطق ذات الأكثرية الشيعية وسط وجنوبي العراق، وخاصة في حي الصدر الفقير بالعاصمة بغداد، وعادة ما يستجيب أنصاره لدعواته.

ومنذ أشهر طويلة يطالب الصدر بتغيير تشكيل المفوضية التي تتولى إدارة الانتخابات في البلاد، ويقول إن أعضاء مجلس المفوضية ينتمون للأحزاب النافذة ويميلون لصالح أحزابهم.