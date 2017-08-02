بعد رفضه الاعتذار للأردن.. يحيى السعود يقطع اتصالًا هاتفيًا مع النائب الإسرائيلي حزان (فيديو)

رفض النائب الأردني يحيى السعود إكمال اتصال هاتفي مع عضو الكنيست الإسرائيلي آران حازان، اليوم الأربعاء، بعد إحجام الأخير عن الاعتذار للشعب الأردني عما بدر منه من “إساءات” بحق الأردن، حسب وصف السعود.

وحاول حزان، عبر مترجمه، التحدث بمنطق “داعية السلام” بين الأردن وإسرائيل، زاعماً أنه حضر إلى “الجسر” صباح اليوم الأربعاء ليوصل رسالة “سلام” وليس لإجراء “المباطحة”.

وأصر السعود خلال المكالمة على ضرورة اعتذار النائب الإسرائيلي عن إساءته للأردن من أجل مواصلة المكالمة، مهدداً بقطع الاتصال في حال أصر حزان على رفضه الاعتذار.

وكان السعود قد جدد تحديه لحزان بإجراء “مباطحة” على جسر الأردن في حال لم يقدم حزان اعتذارًا للأردن وقيادته وشعبه على الإساءات التي تفوه بها الأخير.