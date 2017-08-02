المرصد: قتال شرس بين داعش والجيش السوري بمنطقة جبال الشومرية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن متشددي تنظيم داعش هاجموا قوات الحكومة السورية وحلفاءها في الريف شرقي حمص وحماة، اليوم الأربعاء.

وأضاف، أن قتالا شرسا اندلع حول منطقة جبال الشومرية في ريف حمص، وأن الحكومة نفذت ضربات جوية هناك.

ونقلت مواقع إعلامية موالية لدمشق عن مصدر عسكري قوله، إن طائرات حربية قصفت أهدافا في ريف حماة الشرقي الواقع على الحدود مع جبال الشومرية إلى الشمال.

ويتراجع تنظيم داعش أمام تقدم القوات الحكومية شرقا بالقرب من محافظة دير الزور والسخنة، وهي آخر بلدة يسيطر عليها التنظيم في حمص.

وتقاتل عدة أطراف في سوريا تنظيم داعش عند معقله في الرقة ومن بينها قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا وإيران، وأيضا القوات المدعومة من الولايات المتحدة التي يهيمن عليها الأكراد.