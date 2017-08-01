إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بين حزب الله وجبهة النصرة في عرسال

أُنجزت منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين مليشيا حزب الله و”جبهة النصرة” في جرود عرسال بإشراف الأمن العام اللبناني ، حيث تم إطلاق سراح 3 أسرى لحزب الله مقابل إطلاق 3 موقوفين سوريين لم تصدر بحقهم أحكام من السجون اللبنانية.

وتوجه وفد من الأمن العام اللبناني إلى بلدة عرسال بعد منتصف ليل الثلاثاء واستلم أسرى حزب الله الثلاثة، الذين كانوا قد ضلوا الطريق أثناء وقف إطلاق النار في معارك جرود عرسال. وتم نقل الأسرى إلى ثكنة الجيش اللبناني في بلدة اللبوة شرق لبنان، وسط استقبال شعبي. وفي المقابل أطلق سراح ثلاثة موقوفين سوريين من سجن رومية اللبناني المركزي لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وستستكمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بدءا من صباح اليوم الأربعاء بخروج مسلحي النصرة وعائلتهم من عرسال عبر الحافلات التي تجمعت خلال اليومين الماضيين.

وأكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خلال إشرافه على عملية التبادل في عرسال، أنه “في الساعات الأخيرة تلقينا الكثير من الطلبات ومنذ البداية رفضنا دخول مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان في المفاوضات، لأن هناك رمزية لبعض المطلوبين ومن المستحيل أن نقدمهم، فأيديهم ملطخة بالدم اللبناني ودم الجيش اللبناني”.

وكشف أن رئيس الحكومة سعد الحريري هو أول من طلب منه إنجاز عملية التبادل بين حزب الله والنصرة.

وأوضح إبراهيم أنه “ستنطلق القوافل الى مدينة إدلب السورية (الأربعاء) وستنقل حوالي 10 آلاف شخص بينهم 120 مسلحا وأبو مالك التلي (وهو ما يعرف بأمير فتح الشام /جبهة النصرة سابقا/ في القلمون السورية) معهم”. وسيتم مقابل ذلك إطلاق سراح 5 أسرى من حزب الله في مدينة حلب السورية بعد وصول القافلة إلى وجهتها.