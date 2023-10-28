سفيرة إسرائيل بالقاهرة تدين "سقوط صواريخ حوثية في مصر"

دانت سفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون سقوط صواريخ في مصر، وقالت إن جماعة الحوثي أطلقتها بهدف استهداف إسرائيل.

وقالت أورون عبر منصات التواصل الاجتماعي: "نُدين الاعتداء الغاشم والإصابات التي لحقت بمصريين جراء الصواريخ التي أطلقها تنظيم الحوثيين الإرهابي بهدف الحاق الإضرار بإسرائيل".

وأضافت "الحوثيون مبعوثو الحكومة الإرهابية الايرانية، التي تدعم المنظمات الإرهابية حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس".

يشار إلى أن مصر وعلى لسان المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ، أعلنت أن المقذوفين اللذين سقطا، صباح الجمعة، في مدينتي طابا ونويبع جنوب سيناء، هما طائرتان موجهتان من جنوب البحر الأحمر إلى شماله.

وأضاف عبدالحافظ، في بيان، أن التحقيق الذي أجري بمعرفة لجنة مختصة، أثبت أن ما سقط في المدينتين هما طائرتان موجهتان.