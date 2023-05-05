الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة للسودان

وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي ترسل مساعدات مباشرة للسودان، والمساهمة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية للداخل السوداني والتخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية، والتي تسببت في النقص الشديد في العديد من الخدمات الحيوية، ومعاناة قطاع عريض من السكان خاصة من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن جراء عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.