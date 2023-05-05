الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة للسودان
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الإمارات ترسل 30 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة للسودان

إرم نيوز

أرسلت دولة الإمارات اليوم الجمعة عبر طيران الإمارات أول شحنة مساعدات عاجلة للسودان تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية لتوفير الدعم الغذائي العاجل للآلاف من الأسر السودانية التي تأثرت بتداعيات الأوضاع الداخلية الحالية في السودان.

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وتعمل المساعدات الإماراتية للسودان، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" وفق عدة مسارات لتوفير الدعم الكامل للشعب السوداني، سواء للاجئين أو النازحين إلى دول الجوار.

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الإمارات من أوائل الدول التي ترسل مساعدات مباشرة للسودان، والمساهمة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية للداخل السوداني والتخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية

ويأتي ذلك من خلال إرسال طائرة تحمل إمدادات ومستلزمات غذائية لدعم اللاجئين السودانيين على الحدود التشادية السودانية، أو من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إرسال 30 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي كأول شحنة دولية تهبط في السودان منذ بدء النزاع بهدف توفير مستلزمات جراحات الطوارئ والعقاقير الأساسية.

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وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي ترسل مساعدات مباشرة للسودان، والمساهمة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية للداخل السوداني والتخفيف من الأعباء الإنسانية التي فرضتها الظروف الحالية، والتي تسببت في النقص الشديد في العديد من الخدمات الحيوية، ومعاناة قطاع عريض من السكان خاصة من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن جراء عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.

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