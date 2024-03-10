مصدر إسرائيلي يُفند بيان الموساد بشأن تقويض "حماس" صفقة الأسرى

فنّد مصدر سياسي إسرائيلي ما أسماها "سلسلة الأكاذيب" التي تُروِّج لها حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن تقويض حركة حماس لمحاولات الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى، حسب صحيفة "معاريف".

الهجوم جاء ردًا على بيان صادر، أمس السبت، عن مكتب بنيامين نتنياهو، باسم جهاز "الموساد"، الذي يتبع مكتب رئيس الوزراء، ويخضع لإمرته.

وورد في بيان "الموساد" أن من وصفها بـ"المنظمة الإرهابية" في قطاع غزة لا تريد صفقة.