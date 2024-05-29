نيكي هيلي تشعل الغضب بكتابة عبارات تحريضية على قذائف إسرائيلية (صورة)

أثارت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، غضباً واسعاً، بعد تداول صورة لها وهي توقع على قذائف صاروخية في إسرائيل.

وانتشر خلال الساعات الأخيرة، بشكل واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة تظهر فيها نيكي هيلي وهي تكتب بعض العبارات وتوقع على بعض القذائف التابعة للجيش الإسرائيلي.

وكتبت نيكي على إحدى تلك القذائف عبارة: "أجهز عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائماً (مع رمز قلب)"، مرفقة تلك العبارة بتوقيع يحمل اسمها.

ولم تنشر نيكي هيلي، الصورة التي أشعلت غضب المتابعين والمعلقين، عبر منصاتها الاجتماعية، ضمن الصور التي نشرتها من زيارتها لإسرائيل.

ونشر وزير التراث الإسرائيلي الصورة وعلق عليها قائلاً: "هناك أناس في العالم لم تعميهم أكاذيب التقدم ومعابد الحكمة المزيفة. نيكي هالي هي واحدة من أهمهن".