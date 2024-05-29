نيكي هيلي تشعل الغضب بكتابة عبارات تحريضية على قذائف إسرائيلية (صورة)
أثارت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، غضباً واسعاً، بعد تداول صورة لها وهي توقع على قذائف صاروخية في إسرائيل.
وانتشر خلال الساعات الأخيرة، بشكل واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة تظهر فيها نيكي هيلي وهي تكتب بعض العبارات وتوقع على بعض القذائف التابعة للجيش الإسرائيلي.
وكتبت نيكي على إحدى تلك القذائف عبارة: "أجهز عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائماً (مع رمز قلب)"، مرفقة تلك العبارة بتوقيع يحمل اسمها.
ولم تنشر نيكي هيلي، الصورة التي أشعلت غضب المتابعين والمعلقين، عبر منصاتها الاجتماعية، ضمن الصور التي نشرتها من زيارتها لإسرائيل.
ونشر وزير التراث الإسرائيلي الصورة وعلق عليها قائلاً: "هناك أناس في العالم لم تعميهم أكاذيب التقدم ومعابد الحكمة المزيفة. نيكي هالي هي واحدة من أهمهن".
وزارت هيلي، حسب ما اتضح من حسابها على منصة "إكس"، شمال إسرائيل لإبداء تضامنها مع تل أبيب في الحرب على قطاع غزة وأيضاً على جنوب لبنان.
والتقت هيلي خلال الزيارات عدداً من المشاركين في "مهرجان نوفا الموسيقي"، في كيبوتس "نير عوز" جنوب إسرائيل، الذي كان ضمن أهداف هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ورافق داني دانون سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، الضيفة الأمريكية، خلال زيارتها، التي علقت عليها في تدوينة أخرى بقولها: "يتعلق الأمر بأمريكا قوية، وإسرائيل قوية، وأن نحمي أصدقائنا، ونحاسب أعداءنا".
وأثارت زيارة نيكي هيلي وتعليقاتها، علاوة على توقيعها على القذائف وعبارتها التحريضية تلك، غضباً واسعاً في مختلف الأوساط في أمريكا وخارجها، خاصة بين المؤيدين للفلسطينيين.
وتداول ناشطون بشكل واسع صورة هيلي وهي وسط القذائف الإسرائيلية في الشمال، وتضع عباراتها العدائية على القذائف، وسط انتقادات عنيفة لموقفها الذي وصفه البعض بالعنصري والتمييزي.
وشارك الآلاف ردوداً على تعليقات على تدوينات نيكي هيلي، كان أبرزها على الصورة التي أثارت الغضب، وتضمنت التعليقات صوراً لأطفال ورضع فلسطينيين مع عبارات الاستنكار والإدانة.