"دبلوماسية تحرير الرهائن".. هل تنجح حماس في قلب الرأي العام الدولي؟

وأبدت الحركة استعدادها للإفراج عن جميع الرهائن الأجانب، معتبرة أنهم "ضيوف" في غزة، وأن اختطافهم كان بسبب عدم القدرة من التحقق من هوياتهم ميدانياً خلال العملية العسكرية التي نفذتها الحركة.

دبلوماسية حماس

وتحاول حماس قلب الرأي العام الدولي من خلال نشر فيديوهات تظهر المعاملة الجيدة التي يتلقاها الرهائن في غزة، إضافة لتحذيراتها المتكررة من إمكانية إصابة أو مقتل عدد منهم بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفرجت حماس، منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اللحظة، عن 7 رهائن، بينهم طفلان وسيدتان طاعنتان في السن، فيما تشير تقارير دولية إلى أن جهود الوساطة فشلت في تحرير عشرات الرهائن من الأطفال والنساء المحتجزين في غزة.

وترفض إسرائيل والولايات المتحدة أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل إفراج حماس عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم، فيما تطالب الحركة بأن يكون ثمن الإفراج عن الرهائن الأجانب إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية للقطاع.

كما تراجعت الحركة عن إعلان بإعدام الرهائن المدنيين لديها مع كل غارة تنفذها إسرائيل لاستهداف منزل دون إنذار ساكنيه.

عملية تنقيط

وتباينت آراء الخبراء والمحللين السياسيين بشأن إمكانية نجاح الدبلوماسية السياسية والإعلامية لحماس من أجل قلب الرأي العام لصالحها، خاصة مع نشرها مقاطع فيديو تظهر فيها الطريقة الإنسانية التي تتعامل بها مع الرهائن.

ووصف أستاذ العلوم السياسية والإعلام الدولي، أحمد عوض، استراتيجية حماس فيما يتعلق بالإفراج عن الرهائن بـ"عملية التنقيط"، مشيراً إلى أن هذه السياسة قد تنجح في كسب تأييد واستعطاف الرأي العام الدولي.