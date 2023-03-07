دقلو ينفي وجود خلاف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني

أكد نائب رئيس "مجلس السيادة السوداني"، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، عدم وجود أي خلاف بين الجيش والدعم السريع على خلفية الاتفاق السياسي الإطاري بين العسكريين والمدنيين.

وقال: "لا يمكن أن نختلف مع الجيش، نحن خلافنا ومشكلتنا مع الناس المتمسكين بالسلطة"، مضيفًا: "لن نتراجع عن تسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة الدسم" وفق تعبيره.