السلطات التونسية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

قالت السلطات التونسية، اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية من المتوقع أن تُجرى في خريف العام الجاري.

جاء ذلك وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر.

وأكد بوعسكر أن "جميع القرارات الترتيبية موجودة، وحال الانتهاء من تركيز الغرفة النيابية الثانية سيتم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع إجراؤها في خريف 2024".

ووفق الدستور التونسي، فإن مدة الولاية الرئاسية 5 سنوات، وكانت آخر انتخابات فاز فيها الرئيس الحالي، قيس سعيّد، جرت في أيلول/سبتمبر من العام 2019.