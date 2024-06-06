الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تسلل مسلحين في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إحباط محاولة تسلل لمسلحين عبر الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يواصل عملية عسكرية واسعة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان: "صدَّت قوة للجيش، كانت تقوم بأعمال تمشيط في منطقة السياج الأمني مع قطاع غزة، عددًا من المشتبه فيهم يقتربون من الأراضي الإسرائيلية في محاولة لاجتياز العائق الأمني في منطقة رفح، حيث اندلع اشتباك تخلله تبادل لإطلاق النار".

وأضاف: "تم استدعاء طائرة لسلاح الجو لمراقبة خلية المسلحين، واستهدفت أفراد الخلية، وقضت على اثنين منهم، ثم قامت دبابة بالقضاء على مسلح ثالث بعد وقت وجيز".