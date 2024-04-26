مواقف حماس من الهدنة.. مناورة سياسية أم خطوات حقيقية؟

أثار تأكيد حركة حماس، استعدادها لهدنة مع إسرائيل لمدة خمس سنوات أو أكثر في قطاع غزة، ردود أفعال للفصائل الفلسطينية والشخصيات السياسية، وتساؤلات حول إن كانت خطوة الحركة حقيقية أم مناورة بمفاوضات التهدئة.

وقال نائب رئيس حماس بغزة، خليل الحية، إن "حركته مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل"، مبيناً أن حماس مستعدة لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إذا تم إنشاء دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

وأضاف: "الحركة ستقبل بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود إسرائيل ما قبل عام 1967"، مؤكدا أن حماس تريد الانضمام لمنظمة التحرير.

خطوة متأخرة

تعليقاً على ذلك، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، إن "خطوة حماس بشأن القبول بهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل جيدة لكنها متأخرة جدا"، مبينا أن الحركة كان بمقدورها تجنيب الفلسطينيين الحرب الدائرة بغزة حاليا.

ولفت عبد الله، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى "مخاوف في حركة فتح من أن تكون خطوة حماس بمثابة مناورة سياسية تهدف بشكل أساسي للترويج لنفسها كبديل عن القيادة الفلسطينية".