تأكيد مقتل رهينة إسرائيلي لدى حماس في غزة
أعلن منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، الثلاثاء، أن الرهينة الإسرائيلي الأرجنتيني ليئور رودايف، قتل خلال هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر.
وكان يُعتقد أن رودايف، الذي عمل سائق إسعاف، محتجز حياً في غزة، لكن تم تأكيد مقتله في 7 أكتوبر على أيدي مسلحي حماس الذين اختطفوا جثّته إلى القطاع.
وقال التجمع الرئيسي لأقارب الرهائن في بيان: "تثبّت منتدى عائلات الرهائن من أن ليئور رودايف (61 عاماً) قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأن مسلحي حماس اختطفوا جثته إلى غزة".
وحتى هذا الإعلان كان رودايف يُعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.
وأضاف البيان: "على الحكومة الإسرائيلية واجب أخلاقي مهمّ بمتابعة كل السبل في المفاوضات الحالية لإعادة" جثمان رودايف إلى إسرائيل لأنه "يستحق دفناً كريماً في وطنه".
وتابع المنتدى في بيانه: "ينبغي على الحكومة أيضاً تأمين العودة السريعة لجميع الرهائن على قيد الحياة".
وكان رودايف أحد أفراد فريق حراسة كيبوتس "نير يتسحاق" الذي استهدفه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة.