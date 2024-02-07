رفض عرض الهدنة.. نتنياهو: لا بديل عن "انهيار" حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الاستسلام لمطالب حماس لن يؤدي إلى تحرير المختطفين، وسيسبب "مجزرة أخرى"، مؤكدا أنه "لا بديل عن انهيار حماس عسكرياً، ولا بد من إتمام ذلك، وهو في المتناول"، رافضاً أحدث عرض من الحركة لوقف إطلاق النار لضمان عودة المحتجزين في القطاع.

وأكد نتنياهو، في مؤتمر صحفي، ضرورة وجود مفاوضات بخصوص الحرب في غزة والرهائن، "لكن ليس في ضوء رد حماس"، مشيرا إلى أن "الرضوخ لمطالب الحركة سيؤدي إلى مجزرة أخرى".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "النصر الكامل في غزة أصبح في المتناول"، وجدد تعهده بتدمير الحركة، قائلًا إنه لا يوجد بديل أمام إسرائيل سوى التسبب في "انهيار حماس".

وتابع: "اليوم التالي هو للقضاء على حماس. حماس كلها".