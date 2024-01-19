في حادثة غريبة.. نائب ياباني يتفوق على فيدل كاسترو

تفوق تاميو أوكامورا، زعيم حركة المعارضة التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في اليابان، على فيدل كاسترو، خلال إلقائه خطابًا في البرلمان استمر لمدة 11 ساعة متواصلة.

وكان من الممكن أن يكمل أوكامورا حديثه للصباح لو كانت اللوائح تسمح بذلك، لكن مع تجاوز الساعة التاسعة مساء، تم تأجيل النقاش إلى اليوم التالي، وفقًا لتقارير إعلامية.

والعام الماضي، كان لأوكامورا الخطة ذاتها من الخطابات المطولة، حيث ألقى خطابًا مدته حوالي 7 ساعات.

وكان الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو تحدث عند إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد، في فبراير 1998، أمام البرلمانيين، لمدة 7 ساعات و15 دقيقة دون انقطاع.