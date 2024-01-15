الاعتداءات على رجال الأمن تُصعّد التوتر في العراق

من جانبه قال المحلل السياسي والأمني أحمد الشريفي، لـ"إرم نيوز": "إنه طيلة الفترات الماضية كان هناك ضعف في تنفيذ القوانين الحازمة والصارمة بحق المعتدين على رجال الأمن بمختلف صنوفهم، وهذه الحالات تصاعدت في الآونة الأخيرة، بسبب عدم وجود ردع قانوني، وكذلك وجود حماية سياسية لبعض هؤلاء المعتدين".

وأوضح الشريفي، "أن أكثر التجاوزات والاعتداءات على رجال الأمن، هي بسبب محاسبتهم للمخالفين للقانون، ورغم ذلك يتم الاعتداء عليهم، خاصة أن هناك جماعات مسلحة مختلفة تعتدي بشكل شبه يومي على رجال الشرطة والمرور في الشارع، لكن لا يتم ذكر ذلك أو كشفه بسبب الخشية من السلاح المنفلت لدى تلك الجماعات".

وأشار إلى أن "الجهات الأمنية والقضائية مطالبة بتشديد العقوبات على كل من يتجاوز على أي من رجال الأمن حتى يكون هناك ردع في ظل التصاعد لهذه التجاوزات والاعتداءات، فهذا الامر يقلل من هيبة القوات الأمنية ويكون عاملًا من عوامل ضعف الأجهزة الأمنية في تنفيذ القانون".

وبحسب قانون العقوبات العراقي فإن المادتين "229" و"230" عقوبات نصتا على عقوبة المعتدي على الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالحبس 2 إلى 3 سنوات، إضافة إلى قانون المرور الذي نص في المادة الـ"38" منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية.