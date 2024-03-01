صحيفة عبرية: لا مناص من الحرب على لبنان

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن تل أبيب زادت حدة لهجتها إزاء الوضع في جنوب لبنان، وبدأت تلمح إلى أنه لا مناص من الحرب ضد ميليشيا "حزب الله"، مشيرة إلى أن تلك النزعة باتت واضحة في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

ومنذ بداية الحملة العسكرية على قطاع غزة وتزامنها مع حدوث تصعيد بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا "حزب الله" اللبناني، أكدت إسرائيل للوسطاء الأمريكيين والفرنسيين أنها ستواصل إفساح المجال للجهود الدبلوماسية والسياسية، إلا أنها قد تضطر لتفعيل الخيار العسكري.

تغير اللهجة

وبينت الصحيفة العبرية أن العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، ومنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، تؤشر على تغير حدة اللهجة الإسرائيلية إزاء الوضع في الجبهة الشمالية.