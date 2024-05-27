الجيش المصري يحقق في مقتل أحد جنوده برفح

أكد الجيش المصري مقتل أحد جنوده، إثر تبادل إطلاق النار في رفح، معلنًا أنه يحقق في الحادثة.

وقال المتحدث العسكري للجيش المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ القوات المسلحة المصرية "تجري تحقيقًا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".