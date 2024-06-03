مقتل 16 عنصرًا مواليًا لإيران بقصف إسرائيلي شمالي سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 16 عنصرًا، على الأقل، من ميليشيات موالية لإيران، جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الاثنين معملاً في شمالي سوريا.

وأفاد المرصد بـ"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي إلى 16 قتيلاً موالين لإيران، من جنسيات سورية وغير سورية"، حسب وكالة "فرانس برس".

وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت بمقتل 12 شخصًا، جراء القصف الذي أحدث انفجارات متتالية في المنطقة الخاضعة لنفوذ ميليشيات موالية لطهران، ينضوي ضمنها مقاتلون محليون.