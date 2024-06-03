مقتل 16 عنصرًا مواليًا لإيران بقصف إسرائيلي شمالي سوريا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 16 عنصرًا، على الأقل، من ميليشيات موالية لإيران، جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الاثنين معملاً في شمالي سوريا.
وأفاد المرصد بـ"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي إلى 16 قتيلاً موالين لإيران، من جنسيات سورية وغير سورية"، حسب وكالة "فرانس برس".
وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت بمقتل 12 شخصًا، جراء القصف الذي أحدث انفجارات متتالية في المنطقة الخاضعة لنفوذ ميليشيات موالية لطهران، ينضوي ضمنها مقاتلون محليون.
وأفادت وزارة الدفاع السورية بأن إسرائيل شنَّت غارات جوية من اتجاه جنوب شرقي حلب، مستهدفة بعض المواقع في محيط حلب، بعد منتصف ليلة الاثنين.
وأدى القصف، وفق المصدر ذاته، إلى سقوط عدد من القتلى ووقوع بعض الخسائر المادية، دون تفاصيل أخرى.
وبقيت محافظة حلب بمنأى عن الاستهداف الإسرائيلي، منذ الضربات التي طالت في الـ30 من مارس/آذارمواقع عدة قرب مطار حلب الدولي، وأسفرت عن مقتل 52 مقاتلاً، غالبيتهم من قوات النظام، وفق حصيلة للمرصد حينها.
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت بشكل رئيس أهدافاً إيرانيّة وأخرى لميليشيا حزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.
وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عندما شنت حركة حماس هجومًا غير مسبوق على جنوبي إسرائيل.
لكن وتيرة الضربات "تراجعت بشكل لافت" وفق المرصد، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقًا بالسفارة الإيرانية في دمشق في أبريل/ نيسان، وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.
ونادرًا ما تُعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنّها تكرر الإشارة الى أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.