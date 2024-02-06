غارة أمريكية تستهدف مسيّرتين وقاربين لميليشيا الحوثي

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية نفذت غارة دفاعاً عن النفس على طائرتين مسيرتين مفخختين تابعة لميليشيا الحوثي.

وبحسب بيان القيادة، قررت القوات الأمريكية أنهما تمثلان تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وكانت القوات الأمريكية قد نفذت في وقت سابق ضربة ضد قاربين مفخيين غير مأهولين تابعين للميليشيا المدعومة من إيران.

وكانت مصادر يمنية قد أفادت بأن صاروخاً أطلق من منطقة "الستين" شمالي تعز باتجاه البحر، فيما أفاد آخرون بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة القاعدة اليمنية بالتزامن مع تحليق طيران مجهول.