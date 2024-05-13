مسيّرة حوثية تقتل طفلاً في مدينة تعز اليمنية

وقال الصحفي اليمني محمد الضبياني إن 5 نساء قتلوا، نهاية أبريل/نيسان، جراء قصف شنته طائرة مسيّرة حوثية على بئر ماء في مديرية "مقبنة" غربي تعز.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي "تواصل قنص المواطنين، واستهداف منازلهم في مختلف مناطق محافظة تعز، في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة منذ نحو 9 سنوات.

من جهة أخرى، قتل جندي يمني تابع لقوات "درع الوطن" وأصيب آخر، في هجوم حوثي عقب محاولة تسلل فاشلة في محافظة لحج.

وكان المبعوث الأممي لليمن قد قال من عدن إنه يتم العمل حالياً على إعادة الحوثيين إلى مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب، وفق ما أوردته قناة "بلقيس" اليمنية.