أمريكا تنفذ ضربة ضد صاروخين للحوثيين في اليمن

قال الجيش الأمريكي، الجمعة، إنه نفذ ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن، وفقا لرويترز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "إنه في حوالي الساعة 3:55 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الإرهابيون الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتون التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة".

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.