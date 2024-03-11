مع بداية رمضان .. هدنة هشة في السودان

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، على قرار يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان مع اقتراب الصراع من إكمال عامه الأول.

ونص مشروع القرار البريطاني الذي اعتمده المجلس، على وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان ويطالب جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار.

كما يدعو القرار الذي حظي بتأييد 14 دولة، وامتناع روسيا عن التصويت عليه، إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن بلا عوائق عبر خطوط المواجهة، كما يؤكد ضرورة حماية المدنيين.

ويحث أيضا جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، ويطالبهم بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يشهد السودان حربا على السلطة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"؛ ما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.