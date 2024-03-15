تلغراف: إيران تزود ميليشيا حزب الله بالأسلحة عبر أوروبا

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، فإن إيران تشحن الأسلحة إلى ميناء اللاذقية في سوريا أولاً، ثم تتوجه السفن إلى موانئ أنتويرب، وفالنسيا، ورافينا، في محاولة لإخفاء الغرض من الرحلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن استخدام أوروبا يُساعد في إخفاء طبيعة ومصدر الشحنات، وتبديل الأوراق والحاويات لتنظيف الشحنات، إذ إن موانئ أوروبا الضخمة تساعد إيران في أعمال التمويه وإجراء عمليات التلاعب في تلك المنافذ الكبيرة.

وتابعت الصحيفة أن إيران تقوم أحيانًا بشحن الأسلحة مباشرة إلى سوريا ومن هناك إلى جنوبي لبنان. لكن استخدام الطرق المنفصلة عبر أوروبا يهدف إلى إضفاء الشرعية على حمولتها، وصرف الانتباه عن تلك الشحنات المباشرة.

تغيير التكتيك بين إيران وحزب الله

وأكدت أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع مختلفة، بما فيها ميناء اللاذقية في سوريا، تؤدي إلى تغيير في التكتيكات المستخدمة من قبل إيران وحزب الله.

وأردفت الصحيفة بأنه منذ بداية الحرب، السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أفرغت خمس سفن إيرانية، ديزي، وكاشان، وشيبا، وأريزو، وأزرجون، بضائعها في سوريا.

وختمت الصحيفة قولها، إن عمليات نقل الأسلحة تبدأ من ميناء بندر عباس في إيران تحت إشراف الوحدة رقم 190 من فيلق القدس الإيراني، ويتم استقبالها ونقلها إلى جنوبي لبنان من قبل الوحدة 4400 التابعة لميليشيا حزب الله، بحسب المصدر الإسرائيلي.