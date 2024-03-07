استطلاع: شعبية لولا تتراجع "بسبب تصريحاته عن حرب غزة"

وكان لولا ندّد في فبراير الماضي بالعمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصفه بأنه "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين، وشبّهه بما حدث "عندما قرّر هتلر قتل اليهود". وهو ما رأت فيه إسرائيل "هجومًا خطيرًا معاديًا للسامية"، وطالبته باعتذار، وقالت إن لولا غير مرحّب به هناك حتى يتراجع عن تصريحاته، وهو ما قالت مصادر برازيلية إنه لن يحدث.

ونقلت الوكالة عن خبير استطلاعات الرأي في مؤسسة كويست، فيليبي نونيس، أن نحو 60 في المئة من البرازيليين يعتقدون أنه "بالغ في تشبيهه".

وأشار نونيس إلى أن "التصريحات قوبلت بشكل سيئ، لدرجة أن الرئيس لم يحصل على دعم الأغلبية حتى داخل قاعدته السياسية".

وأُجريت مقابلات الاستطلاع مع ألفي شخص في سنّ التصويت خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير شباط. ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 2.2 نقطة مئوية.