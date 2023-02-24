إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في عدد من مدن الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين دعماً للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وتنديداً بالتصعيد في مدينة نابلس والذي أفضى لاستشهاد عشرة فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول عدد من الإصابات إلى مستشفياتها، بينها إصابات خطيرة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين عند حدود القطاع.