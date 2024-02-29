للمرة الثانية.. هجوم فلسطيني على محطة وقود بمستوطنة "عيلي" يخلف قتيلين

قتل مستوطنان إسرائيليان، مساء الخميس، إثر إطلاق نار في محطة وقود بمستوطنة "عيلي" شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بحسب مصادر إسرائيلية.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني في ذات المكان، حيث سبق أن نفذ فلسطينيان هجوماً مسلحاً أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين في يونيو الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المسلح في عملية اليوم أطلق النار على شخصين في المحطة وقتلهما، قبل مقتله برصاص صاحب متجر.

وأعلنت "قيادة الجبهة الداخلية" الإسرائيلية، أن عملية التسلل إلى مستوطنة "عيلي" انتهت.