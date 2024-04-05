متهمة داعش.. "تحرير الشام" تعلن مقتل العراقي "أبومارية القحطاني"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل المتشدد العراقي "أبوماريا القحطاني" وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، من ضمنهم قيادات كانوا في تنظيم "القاعدة" سابقاً.

وقال المرصد إن القحطاني قتل بعدما فجر انتحاري حزاماً ناسفاً كان يرتديه في مضافة القتيل، ببلدة سرمدا في ريف إدلب السورية.

وتوفي القحطاني بعد وصوله إلى مستشفى متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها عندما فجر انتحاري نفسه بعد ثوان من استقباله في بلدة سرمدا.

وكان القحطاني أحد مؤسسي "جبهة النصرة"، وهي فرع سابق لتنظيم "القاعدة" في سوريا، والتي غيرت اسمها إلى "هيئة تحرير الشام" بعدما قطعت العلاقات مع تنظيم "القاعدة".

وأكدت هيئة تحرير الشام مقتل القحطاني في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وحمّلت تنظيم داعش المسؤولية. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي مقتل القحطاني، واسمه الحقيقي ميسر علي موسى عبد الله الجبوري، بعد أقل من شهر من الإفراج عنه، وهو من أبرز قيادات تنظيم القاعدة في سوريا.

وأوضح المرصد أنه في العام 2011، أرسل البغدادي القحطاني مع الجولاني إلى سوريا لتأسيس فرع لتنظيم القاعدة، وشغل منصب المسؤول الشرعي والقاضي العام للجبهة.

وعيّن القحطاني مسؤولاً عن "ديوان الحسبة" وعضواً للجنة الشرعية في مدينة نينوى بعد الإعلان عن ما تمسى "دولة العراق الإسلامية" في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2006، بعد أن خرج من السجن.

وأفرجت "هيئة تحرير الشام" عن القيادي في الصف الأول "أبو ماريا القحطاني" في 7 مارس/ آذار الماضي، بعد اعتقاله 7 أشهر، بتهمة التواصل مع جهات معادية.