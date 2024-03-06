ميليشيا عراقية تستهدف محطة الكهرباء في مطار حيفا شمال إسرائيل

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الأربعاء، أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة مطار حيفا شمال إسرائيل.

وقالت الميليشيا في بيان لها إن هذا الاستهداف يأتي "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وتداول ناشطون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر اشتعال النيران بشكل هائل في أحد الأماكن وسط أحاديث عن أنها ناجمة عن الضربة التي وجهتها الميليشيا لمطار حيفا.