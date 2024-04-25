السودان.. حرمان مواطنين من استخراج جوازات السفر بسبب انتماءاتهم

أعلنت هيئة محامي دارفور، اليوم الخميس، عن تلقيها عدة شكاوى من مواطنين حرمتهم السلطات السودانية التابعة للجيش من الحصول على جوازات سفر؛ بسبب انتمائهم العرقي والجهوي.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إنها "تلقت عدة شكاوى من مواطنين سودانيين ينحدرون من مناطق مختلفة في السودان وينتمون إلى عدة أعراق، عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوازات السودانية الذي وصل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لاستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين الذين يتواجدون هناك".

الحظر من السلطات السودانية

وأكدت الهيئة أنها استمعت لإفادة المواطن عثمان مختار محمدي، الذي تخرج في جامعة الخرطوم، وأكد فيها أنه صار مشمولا بقرار الحظر لانتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن لقوات الدعم السريع، بينما هو لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة في البلاد للخروج القسري لاجئا في دولة أوغندا.

وقال المواطن عثمان مختار، بحسب إفادته التي نقلتها الهيئة الحقوقية في بيانها، إنه "ينحدر من ولاية شرق دارفور وقد أجرى عملية حجز مواعيد عبر البريد الإلكتروني، لتجديد جواز سفره لدى فريق وزارة الداخلية السودانية في كمبالا".