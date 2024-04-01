الجيش السوداني يقتل 15 مدنيًا في غارة جديدة شمالي دارفور

قتل ما لا يقل عن 15 مدنيًا، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، إثر قصف جديد لطيران الجيش السوداني على مدينة "كبكابية" شمالي دارفور، هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين.

وشنّ الجيش السوداني، غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة في دارفور شملت مدن "الفاشر، كبكابية، وكتم" أسفرت أيضًا عن تدمير جزء من مستشفى كبكابية وعدد من المنازل بالفاشر وكتم، بحسب شهود عيان.

وأكد شهود العيان لـ"إرم نيوز" أن أعداد القتلى المدنيين قد يرتفع إلى أكثر من 15 شخصًا، مشيرين إلى صعوبة حركة الإسعاف إلى مستشفى الفاشر.

وأوضح الشهود، أن الغارات الجوية لطيران الجيش السوداني على مدينة كبكابية تركزت على المستشفى الريفي وسط المدينة بجانب الأحياء السكنية شرق المدينة.